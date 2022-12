Amber Heard kertoo sovitelleensa kunnianloukkausjutun Johnny Deppia vastaan: "Tämä ei ole myönnytys"

View this post on Instagram

– Pitkän harkinnan jälkeen olen tehnyt hyvin vaikean päätöksen sovitella entisen aviomieheni minua vastaan Virginiassa nostaman kunnianloukkaustapauksen. Minulle on tärkeää sanoa, etten koskaan valinnut tätä. Puolustin totuuttani, ja näin tehdessäni elämäni sellaisena kuin sen tunsin tuhoutui, Heard kirjoittaa lausuntonsa alussa.

– Sosiaalisessa mediassa kohtaamani mustamaalaus on vahvistunut versio tavoista, joilla naisia uhrataan uudelleen, kun he tulevat julkisuuteen. Nyt minulla on vihdoin mahdollisuus vapautua jostakin, mistä yritin lähteä yli kuusi vuotta sitten, ja vieläpä ehdoilla, joihin voin suostua. En ole myöntänyt mitään, tämä ei ole myönnytys. Ei ole mitään rajoituksia sen suhteen, että ääneni kulkee eteenpäin.