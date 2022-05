Amber Heardin ja Johnny Deppin oikeusriitavyyhtiin vedetty Elon Musk rikkoi hiljaisuutensa

Ympäri maailman on seurattu tiiviisti viime viikkojen ajan ex-pari Johnny Deppin ja Amber Heardin välistä kunnianloukkausoikeudenkäyntiä, jota on käyty huhtikuun alkupuolelta lähtien Yhdysvaltojen Virginiassa. Itse oikeudenkäynti tuli päätökseensä perjantaina 27. toukokuuta, jonka jälkeen valamiehistö vetäytyi päätöksentekoon. Juryn on tarkoitus palata oikeussaliin 31. toukokuuta.

Oikeudenkäyntiä on voinut seurata suorana mistä päin maailmaa tahansa muun muassa Youtuben kautta. Istunnoissa on käsitelty laajasti sekä yksityiskohtaisesti Deppin ja Heardin monivaiheista sekä hyvin riitaista parisuhdetta. Kumpikin osapuoli on syyttänyt toisiaan suhteen aikana tapahtuneista erilaisista väkivaltaisuuksista, hyväksikäytöistä sekä sekavasta käytöksestä. Toisensa vuonna 2009 Rommipäiväkirja-elokuvan kuvauksissa tavanneet Heard ja Depp alkoivat seurustella vuoden 2012 tienoilla ja he olivat naimisissa vuosina 2015-2017.