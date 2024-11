Suositulla MetsuriTrio-tilillä Instagramissa on jo yli 30 000 seuraajaa. Yrittäjä Anna Hautaviita kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa vinkkejä metsänhoitoon.

Yksityishenkilöt omistavat yli puolet Suomen metsistä. Kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat, on metsänomistajia lähes miljoona.

Lain mukaan metsän saa jättää luonnontilaankin, mutta monet huolehtivat metsästään tarkoituksena saada hyväkuntoisia puita kasvamaan.

Instagramissa suosittu sometili Metsuritrio on kolmen metsurin perustama sometili, jolla he jakavat kuvia ja videoita omasta työstään.

Tilin on perustanut kaksi sisarusta ja heidän kaverinsa noin viisi vuotta sitten. Sen jälkeen porukka on kasvanut. Anna Hautaviita toimii yrittäjänä MetsuriTrio Oy:ssä.

– Olimme metsässä töissä ja laitoimme kavereille sieltä videota ja kuvaa.

– Joku taisi sanoa, että tehkää Instagramia. Mietimme, että kuka haluaa seurata metsureita. Ajatus kypsyi ja sitten tuli Metsuritrio-tili Instagramiin, Hautaviita kertoo.

Aluksi tilillä oli sata seuraajaa. Tekijöiden hämmästys oli suuri, kun se kasvoikin tuhansiin.

Nykyisin tilillä on jo yli 30 000 seuraajaa. Hautaviita kertoo, että sisältöä ei suunnitella etukäteen.



– Ei ole tekemällä tehtyä, vaan aitoa sisältöä metsästä, Hautaviita sanoo.

Hautaviita opiskeli lähihoitajaksi vuonna 2013. Kolmen vuoden jälkeen hän lopetti lähihoitajan työt.

– Soitin isälle, että onko sinulla minulle töitä.

Hautaviita pääsi puhelinsoittonsa jälkeen heti metsätöihin, joita hän on tehnyt pian 9 vuotta.



– Me olemme itseoppineita. Isä on opettanut, miten työtä tehdään. Ensimmäiset viisi vuotta teimme periaatteessa itseoppineesti. Sen jälkeen menimme metsäkouluun opiskelemaan metsäpalveluiden tuottajaksi.

Puun valinnassa syytä olla tarkkana

Hautaviidan mukaan varusteet ja turvallisuus pitää olla kunnossa, kun metsää lähtee raivaamaan. Lisäksi on tärkeää osata perusteet.



– Pitää tietää, mitä siellä teet. Ei ihan ummikkona kannata lähteä tekemään.

Hautaviidan mukaan raivatessa on tärkeä osata arvioida, kuinka tiheästi puita raivataan.

– Jos lähdet raivaamaan, ei pidä ottaa liikaa pois tai jättää liian paljon puita. Taimikossa pitää olla raivaussahan mitan verran väliä puihin. SIlloin tulee hyvä tiheys

– 190-senttinen isäni on sanonut, että kuvitelkaa hänet niiden puiden väliin, niin silloin tulee hyvä tiheys.



Myös puun valinnassa on syytä olla tarkkana.

– Jos puu on hirven syömä, vino tai käyrä, niin mieluummin ottaa sellaiset pois ja jättää parhaat yksilöt sinne.

