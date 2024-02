Moni käyttää sisältövaroituksia somessa – olemmeko tulleet herkemmiksi?

– Itse en sanoisi, että kulttuuri on muuttunut herkemmäksi. Pikemminkin tilanne on se, että koko ajan on entistä mahdottomampi säädellä sisältöjä, joita näemme, Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen sanoo Huomenta Suomessa.

"Se ehkä tuntuu vähän hassulta..."

– Jos se [sensuroiminen] on tarkoitus, sitä en itse missään nimessä kannata. Jos tarkoitus on vain tuoda esiin, että tällaistakin sisältöä on ja siitä voi lähteä keskustelemaan, siinä kohtaa se on hyvä asia.