Moni asia on muuttunut – näitä sääntöjä kuningatarpuoliso Camillan on nyt noudatettava päivittäisessä elämässään

Kuninkaallisilla on runsaasti erilaisia etikettisääntöjä muun muassa sen suhteen, kenen täytyy kumartaa tai niiata kellekin ja missä tilanteissa. Nyt, kun Camilla on kuningatarpuoliso, hänen ei tarvitse enää niiata muille brittihovin kuninkaallisen perheen jäsenille. Kuitenkin kun Camilla matkustaa ulkomaille, on hänen niiattava muiden maiden monarkeille osoittaakseen kunnioitusta.