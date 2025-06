Prinsessa Catherine hehkuu yhtenevässä asussa tyttärensä Charlotten kanssa kuninkaan syntymäpäiväjuhlallisuuksissa

Kuningas Charlesin syntymäpäivää juhlistetaan Trooping the Colour -paraatilla.

Lontoossa juhlistetaan tänään kuningas Charlesin syntymäpäivää Trooping the Colour -paraatin merkeissä.

Juhlallisuuksissa on mukana tietysti myös prinssi Williamin perhe. Hänen puolisonsa prinsessa Catherine ja parin tytär prinsessa Charlotte, 10, olivat pukeutuneet somasti samanvärisiin asuihin.

Molemmilla oli hevoskärryssä yllään vaaleansiniset asut. Catherinella oli lisäksi päässään samaa sävyä oleva juhlava lierihattu.

Samassa vaunussa istuivat myös Charlotten veljet prinssi George, 11, ja prinssi Louis, 7.

Hymy oli herkässä sekä Charlottella että Catherinella.

Charlesin puoliso kuningatar Camilla oli valinnut ylleen kokovalkoisen asun, johon kuului näyttävä hattu.

Kuningatar Camilla ja kuningas Charles tervehtivät ihmisiä.

Paraati lähtee Buckinghamin palatsilta, kulkee The Mall -katua pitkin ja ohittaa Britannian kuningasperheen ennen paluuta Buckinghamin palatsille. Britannian asevoimien mukaan paraatiin osallistuu yli 1 350 sotilasta, joihin lukeutuvat myös yli 300 soittokunnan jäsentä. Lisäksi paraatireitin varrella on 250 sotilasta.

76-vuotiaan kuningas Charlesin oikea syntymäpäivä on marraskuussa. Kahden syntymäpäivän perinteen aloitti vuonna 1748 kuningas Yrjö II, joka halusi juhlistaa syntymäpäiväänsä mieluummin kesällä kuin lokakuussa.

Videolla prinsessa Catherine matkaa hevosvaunuissa lastensa kanssa.