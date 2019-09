Monet tutuista muuttolinnuistamme päätyvät ruokalautasille Etelä-Euroopassa – laittomasta metsästyksestä karuja lukuja: "Viranomaiset ummistavat silmänsä, koska metsästys on ikivanha perinne"

Rastaita ja peltosirkkuja pidetään herkkuina

Suomessa pesivistä linnuista 90 prosenttia on muuttolintuja ja monet joutuvat metsästäjien saaliiksi muuttomatkoillaan. Esimerkiksi Maltaa on pidetty erityisen vaarallisena paikkana linnuille, mutta se ei ole metsästyksen määrällä mitattuna lintujen pahin vaaran paikka.

"Monessa maassa viranomaiset ummistavat silmänsä"

– Euroopassa suuri osa metsästyksestä on kielletty, mutta monessa maassa viranomaiset ummistavat silmänsä, koska metsästys on ikivanha perinne. Esimerkiksi Kreikassa on yritetty kitkeä turturikyyhkyjen metsästystä, mutta perinteestä luopuminen vie varmasti ainakin yhden sukupolven ajan, arvioi Södersved.

– Peltosirkkujen metsästys on ollut Ranskassa laitonta jo pitkään. Se on vähentynyt jo sen takia, että peltosirkkujen määrä on vähentynyt. Virkavaltakin puuttuu nykyään asiaan ja metsästyksen vastustajat etsivät loukkuja. On vaikea sanoa, miten laajaa peltosirkkujen pyynti nykyään Ranskassa on, mutta ei se ainakaan kokonaan ole loppunut arvioi Södersved.