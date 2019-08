Vesilintujen metsästyskausi käynnistyi: Näiden lajien metsästys on kielletty – listalla äärimmäisen uhanalainen punasotka

– Vesilintujen elinympäristöjen tila on huonontunut. Niitä on kasvanut umpeen, paikat rehevöityvät ja osaksi siinä on syynä se, ettei niitä enää aktiivisesti hoideta. Lisäksi laidunnus on vähentynyt paljon, mikä on aiemmin pitänyt vesilinnuille tärkeitä elinympäristöjä avoinna. Petojakin valitettavasti on, esimerkiksi supikoira ja minkki aiheuttavat tärkeillä lintualueilla huomattavaa tuhoa, Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari sanoo.