Monelta kiellettiin pääsy yliopistojen pääsykokeeseen – opiskelijavalintojen päällikkö: "Totta kai se harmittaa"

Tänään jotkut joutuivat pettymään karvaasti, kun henkilöllisyystodistus oli unohtunut matkasta eikä sen takia päässyt suorittamaan yliopiston valintakoetta.

Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin tänään yliopistojen kansalliset valintakokeet.

Helsingin yliopiston opiskelijavalintojen päällikkö Anna-Liisa Kuusela kertoo MTV Uutisille, että valintakokeeseen on yrittänyt osallistua joitakin henkilöitä, joilla ei ole ollut mukanaan henkilöllisyystodistusta. Näin ollen he eivät ole voineet osallistua valintakokeeseen.

– Heitä ei ole päästetty koetilaan ollenkaan. Sanoisin, että joka ikisessä valintakokeessa näin käy jollekin. Tämä on ollut ihan tyypillistä monen vuoden ajan. Näin on aina ollut, kun on ollut valintakokeita, että henkilöllisyystodistusta ei ole ohjeista huolimatta mukana, Kuusela kertoo.

– En ole ollut tilanteissa [tänään] mukana, mutta tavallista on, että totta kai se harmittaa, jos ei ole päässyt kokeeseen mukaan, Kuusela jatkaa.

Aihe on herättänyt keskustelua maanantaina. Ilta-Sanomat kertoi aiemmin 19-vuotiaasta naisesta, joka huomasi aamulla tulleensa valintakokeeseen ilman henkilöllisyystodistusta.

Nainen soitti isälleen, joka lähti tuomaan henkilöllisyystodistusta, muttei kuitenkaan olisi ehtinyt paikalle ajoissa ennen kokeen alkua. Koevalvojille ei myöskään kelvannut kuva ajokortista tai vahva tunnistautuminen verkkopalveluissa.

– Lopulta luovutin ja menin pihalle istuskelemaan. Sitten kaksi muutakin tulivat kysymään, että onko minulla sama tilanne kuin heillä, että henkkarit ovat kotona, nainen kertoo IS:lle.

Lehden mukaan nainen näki kymmenisen muuta nuorta, joille kävi sama kohtalo.

– Varmaan viisi ihmistä itki koetilan ulkopuolella. Muut soittelivat puheluita hysteerisesti, nainen sanoo IS:lle.

Vain kuvallinen henkilöllisyystodistus käy

Henkilöllisyystodistuksen tarpeellisuudesta mainitaan yliopistovalinnat.fi-sivustolla. Valintakokeeseen osallistuville on lähetetty myös QR-koodi, joka luetaan, kun heidät tunnistetaan valintakokeeseen. Myös tässä on mukana huomio henkilöllisyystodistuksesta.

Henkilöllisyystodistuksesi kelpaa passi, suomalainen ajokortti, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti ja EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti. Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt korkeintaan vuosi sitten.

Verkkopankkitunnuksilla ei voi tunnistautua kokeeseen, koska henkilö täytyy tunnistaa myös kuvan avulla.

– Pystymme näin konkreettisesti vertaamaan henkilöllisyystodistusta paikalla olevaan henkilöön ja katsomaan, mikä kuva todistuksessa on, Kuusela sanoo.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.