Uusi F1-sääntö mietityttää avauskisan alla: "Tätä meidän on mahdoton simuloida"

Aiemmin kärkikymmenikköön sijoittuneet kuljettajat ovat lähteneet kisaan niillä renkailla, joilla he olivat tehneet nopeimman kierroksensa aika-ajojen toisessa osiossa. Lähinnä kaksi tai kolme kärkitallia uskalsi tällöin yrittää jatkoonpääsyä astetta kovemmilla renkailla, mikä antaa mahdollisuuden venyttää ensimmäistä varikkokäyntiä pidemmälle.

– Täällä on aika helppo ohittaa, joten starttiin täytyy kiinnittää huomiota, jos lähtee mediumeilla tai kovilla. Ehkä se on mahdollista jollekin taaempana.

Isola uskookin, että keskivaiheilla oleva kuljettaja voi yrittää seurata letkassa keskikovilla renkailla ja odottaa muiden poistumista varikolle. Kisasta on tulossa kahden pysähdyksen kisa, jossa todennäköisesti nopein tapa on vaihtaa pehmeistä keskikoviin ja vielä kerran pehmeisiin tai uusiin keskikoviin renkaisiin.

Sääntö kahdesta kisassa käytettävästä eri seoksesta on edelleen voimassa. Jokaisen kuljettajan on siis käytettävä vähintään kahta kolmesta eri kovuusluokkaa olevasta renkaasta.

Tositilanteen simulointi mahdotonta

Pirelli uskoo kahden pysähdyksen olevan Bahrainissa valttia, mutta uusien maaefektiä hyödyntävien autojen ja profiililtaan kaventuneiden renkaiden käyttäytyminen yhdessä tositilanteessa on vielä täysi mysteeri.

– Sitä on erittäin vaikea sanoa. Tätä meidän on mahdoton simuloida testeissä, joten odotan kiinnostuneena, että mitä tapahtuu. Se tuo viimeisen efektinsä, kun he ovat todellisessa liikenteessä, Isola huomauttaa.