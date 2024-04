MolyBrosin Iba pitää itseään puhelinaddiktina – tällaisen havainnon hän teki, kun joutui olemaan ilman kännykkää tv-sarjan kuvauksissa

Somevaikuttajakaksikko MolyBros eli lapsuudenystävät Iba ja Keinaan ( Ibrahim Manza ja Abdirahman Keinaan ) lähtivät yhdessä Race Across the World Suomi -ohjelmaan mukaan.

– En ole mikään mahtava suunnistaja, mutta menen go with the flow. Se on todella hyvä, kun kuljet ja menet, elät hetkessä.