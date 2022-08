Jääkö mökkisi talveksi tyhjilleen? Tee näin, jos tönöstäsi ei löydy mitään varastamisen arvoista – "Murtomies ymmärtää, että on turha tulla sisään"

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista jopa 14 prosenttia vapaa-ajan asunnon omistajista kertoo kokeneensa mökkimurron, jossa mökiltä on varastettu tavaraa. Viitisen prosenttia vastaajista kertoi, että mökkiin on joskus kyllä murtauduttu, mutta mitään ei viety.

– Varastettu tavara on usein sellaista, jota on vaikea ilman autoa saada mukaan.

Näin suomalaiset varautuvat murtoihin

– Mökkeihin murtaudutaan usein lukituksesta huolimatta, mutta turvalukko tai varmuuslukko on monessa tapauksessa jättänyt murron yrityksen asteelle. Tyypillistä on, että varastojen ja ovien helpommin rikottavat riippulukot on murrettu. Myös ovia on murrettu työkaluja käyttäen. Varmuuslukitus vaikeuttaisi aina varkaiden työtä, Määttänen huomauttaa.