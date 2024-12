Mohamed Salahin jouluperinteestä nousi kohu

Liverpoolin tähtihyökkääjä Mohamed Salah pystyttää joka vuosi kotiinsa joulukuusen, josta hän jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa. Joka vuosi kuva kerää kuitenkin kovaa kritiikkiä, eikä tämä joulu ollut suinkaan poikkeus.

Joulupäivänä Salah julkaisi taas perinteeksi muodostuneen kuvan hänestä ja perheestään joulukuusen ympärillä. Tällä kertaa kaikilla oli päällään samanlaiset pyjamat.

– Hyvää joulua, hän kirjoitti Instagram-julkaisun kuvatekstiin.

The Mirrorin mukaan kuva on kuitenkin herättänyt suurta ärtymystä, kuten aiempinakin vuosina.

Egyptiläinen Salah on muslimi, joten osan mielestä hänen ei tulisi viettää joulua.

Mirrorin mukaan Salah haluaa siitä huolimatta kunnioittaa muita uskontoja, kuten Englannin valtauskontoa kristinuskoa.

Salah on pelannut yli seitsemän vuotta Liverpoolissa. Hänellä ja hänen vaimollaan Magilla on kaksi tytärtä – 10-vuotias Makka ja 4-vuotias Kayani – jotka ovat kumpikin kasvaneet Englannissa. He ovat tottuneet joulunviettoon.

Mirrorin mukaan Salah haluaa, että hänen tyttärensä voivat nauttia joulusta, sekä kunnioittaa ja ymmärtää eri uskontojen perinteitä ja tapoja.

Sekä Instagramin että X-julkaisun alle on kuitenkin kertynyt taas sekä positiivisia että negatiivisia kannanottoja.

Jotkut ovat ilmaisseet pettymyksensä Salahin jouluperinteeseen ja kyseenalaistaneet hänen omistautumistaan islaminuskolle. Osa on puolestaan osoittanut arvostustaan 32-vuotiaan supertähden perinnettä kohtaan.

Salah ja Liverpool palaavat tänään kentälle Valioliigassa, kun joukkue isännöi sarjanousija Leicesteriä tapaninpäivän myöhäisottelussa kello 22 Suomen aikaa.