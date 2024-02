Cristiano Ronaldon härski elehdintä aiheutti raivon – rangaistus uhkaa: "Kaikella on rajansa, vaikka olisi kuinka kuuluisa"

Asiasta ei ole annettu virallista tiedotetta, mutta saudiarabialaisen sanomalehden Asharq al-Awsatin mukaan asia on otettu maan jalkapalloliiton tutkintaan.

– Kaikella on rajansa, vaikka olisi kuinka kuuluisa. Näin suuret liigat toimivat.

39-vuotias Ronaldo on saanut aiemminkin kritiikkiä eleistään Saudi-Arabiassa. Viime vuoden huhtikuussa hän vaikutti pitelevän sukupuolielintään kädessään samalla, kun hän käveli kohti pukukoppia Al Hilalia vastaan hävityn liigaottelun lopussa.

Vuoden 2022 lopussa MM-kisojen jälkeen Al Nassriin siirtynyt Ronaldo on tehnyt 22 maalia 20 ottelussa tällä kaudella ja on sarjan maalipörssin kärjessä. Al Nassr on puolestaan saudiliigassa toisena, neljän pisteen päässä sarjaa johtavasta Al Hilalista.