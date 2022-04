Cristiano Ronaldon siskolta riipaiseva kirjoitus suuren surun keskellä – Unitedin veriviholliselta luvassa näyttävä tempaus kesken ottelun

– Olemme täysin musertuneita tästä menetyksestä. Meidän pieni poikamme, olet enkelimme. Me rakastamme sinua aina.

Jalkapalloyhteisö on välittänyt osanottoaan Ronaldolle tapahtuneen tultua ilmi. Muun muassa hänen edustamansa Manchester United, lukuisten muiden ohella, ilmaisi jakavansa tähtipelaajansa tuskan.

Kenties tunteita herättävin julkinen reaktio Ronaldon perheen menetykseen on tullut hyökkääjän isosiskolta Katia Aveirolta ¸ joka kirjoitti päivityksensä Instagram-tililleen.

– Pieni enkelimme on jo isämme sylissä, ja pieni tyttömme, joka on täällä kaikessa elon voimassaan opettaa meille yhä enemmän sitä, että vain rakkaudella on merkitystä, Aveiro kirjoitti.