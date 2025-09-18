Liverpoolin ja Atletico Madridin välinen keskiviikkoillan Mestarien liiga -ottelu huipentui Virgil van Dijkin puskemaan lisäajan voittomaaliin ja sitä seuranneeseen torikokoukseen sivurajalla. Välikohtauksen aiheuttaja on nyt astunut esiin.

Tulisieluisuudestaan tunnettu madridilaisten päävalmentaja Diego Simeone hurjistui silminnähden Liverpoolin voittomaalin jälkeen tv-kameroiden edessä. Sydämistyneet reaktiot näyttivät suuntautuvan vaihtopenkin takana olleeseen katsomoon. Kannattajan pakeille rynninyt Simeone sai tapauksesta punaisen kortin.

Myöhemmin valmentajan suututtanut katsoja ilmoittautui sosiaalisessa mediassa.

– Sainko tästä maalisyötön, Jonny Poulter -niminen käyttäjä kysyi X-palvelussa 1700 seuraajaltaan tapahtumasta kertoneen videon ohessa.

Simeone ilmoitti ottelun jälkeen katuvansa reaktiotaan, joka oli seurausta koko ottelun jatkuneesta huutelusta.

– Kun he tekivät kolmannen maalin, hän kääntyi puoleeni ja loukkasi minua. Kun minä käännyin hänen puoleensa, minäkin olen vain tavallinen ihminen, Simeone kertoi.