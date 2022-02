Norja teki hurjaa olympiahistoriaa

Myös Ruotsi ylsi uuteen ennätykseen. Sillä on nyt kasassa 16 arvokisamitalia Pekingin kisoista, mikä on uusi ennätys. Edellinen ennätys oli Sotshista vuodelta 2014. Kultamitalien määrässä Ruotsilla on sauma tehdä uusi ennätys, sillä se sivuaa nyt seitsemällä kullalla historian parasta tulosta.