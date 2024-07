MM-ralliyllättäjältä vastaus Kalle Rovanperän sanoihin – "Hän valehtelee"

Sesks, 24, on ollut MM-kotirallinsa ensimmäisen täyden ajopäivän sensaatio. Puolassa muutama viikko sitten WRC-debyyttinsä tehnyt, mutta nyt ensi kertaa hybridiyksikön sisältävällä Rally1-autolla ajava Sesks ylsi kahteen pohja-aikaan perjantaiaamupäivänä.

M-Sportin kuski oli vain 3,2 sekunnin päässä kisajohtaja Kalle Rovanperästä neljän erikoiskokeen jälkeen. Sesks tuntee Latvian MM-rallin tiet äärimmäisen hyvin, mutta on silti yllättänyt kaikki.

Toyota-mestari Rovanperä on toista mieltä.

– Totta kai odotin tällaista. Näimme jo kuinka hän ajoi Puolassa (5. sija). Olin siis varma, sillä hän on ollut erittäin nopea näillä teillä EM-sarjassa. Hänellä on hyvä lähtöpaikka, joten hän voi nauttia ajamisesta, ja hän on ajanut erittäin hyvin, Rovanperä kehui.