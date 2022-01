MM-rallin tähtikuski Ott Tänak myöntää kysymysmerkit kauden alla: "Ilmassa on epävarmoja juttuja"

Koronapandemian supistamalla tynkäkaudella 2020 Tänak oli toki MM-pronssilla, mutta viime vuosi päättyi MM-taulukossa vasta viidenteen sijaan. Tänä vuonna kaikilla kuskeilla on allaan uudet Rally1-autot, joiden suorituskyky on vielä arvoitus.

Virolaisella on kaikesta huolimatta vain yksi tavoite tulevaksi kaudeksi, joka starttaa tällä viikolla ikonisella Monte Carlon MM-rallilla.

– Tavoite tälle kaudelle on helppo, voittaa mestaruus. Edessä on iso haaste, mutta olen erittäin innoissani siitä. Odotan, että saan aloittaa puhtaalta pöydältä, Tänak kertoo.

– Kaikki tiimissä ovat paiskoneet hurjasti hommia. Nyt kun autot muuttuvat, ei kenelläkään meistä ole ollut paljon aikaa huilata. Tämä on ollut iso urakka.

Varsinkin viime kaudella Tänak menetti voittoja Hyundain luotettavuusongelmien vuoksi. Tämä asia on saatava kuntoon kaudella 2022, joskin uusien Rally1-autojen kanssa monia asia on vielä epävarmalla pohjalla.

– Luotettavuus on ehdottomasti tällä kaudella avainasemassa. Autot on saatava maaliin. Sitä kautta saamme maksimimäärän kilometrejä ja kokemusta mahdollisimman paljon, Tänak sanoo.

– On myös tärkeää saada paras mahdollinen irti hybridiyksiköstä ja että osaamme käyttää oikeita kartoituksia yksikössä erikoiskokeilla. Paljon riittää siis opittavaa, mutta meidän tavoitteenamme on voittaa mestaruus ja sen eteen teemme kaikkemme.

– Ilmassa on vielä joitain epävarmoja juttuja ennen Monte Carloa, joten on tärkeää, että pääsemme rallin maaliin ilman suurempia ongelmia. Montessa ei muutenkaan ole niinkään kyse puhtaasta suorituskyvystä. Kyse on pikemminkin luotettavuudesta ja pienistä valinnoista, joita teet pätkillä, Tänak toteaa.