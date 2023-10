MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Vaikka Chilen osakilpailu oli Toyotalle varsin vaikea, sille avautui sauma valmistajien tittelin varmistamiseen Hyundain Teemu Sunisen kilpailun päätyttyä dramaattiseen keskeytykseen kakkossijalta viimeistä edellisellä erikoiskokeella. Merkkimestaruus varmistui ennen jäljellä olevia kahta osakilpailua, kun Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans päättivät Chilen rallin vahvasti ja olivat Power Stagen ykkönen ja kakkonen.

– Ei ollut ehkä paras ralli meille. Tuli aika lailla yllätyksenä tänä sunnuntaina tämä merkkimestaruus. Tietysti motorsportissa tapahtuu yllättäviä asioita – välillä huonoja ja välillä hyviä. Se hyvä asia osui tänään meidän laariimme, Latvala perkaili.

– Pojat ajoivat huippuhyvän ajon Powerilla, mikä takasi merkkimestaruuden varmistumisen.

1:51 Näin Teemu Sunisen kisa päättyi – isku hajotti auton, joka päätyi ojaan.

Kisan voittoon ajoi varmasti M-Sport Fordin Ott Tänak. Hyundain Thierry Neuville oli toinen ennen Toyota-kolmikkoa Evans, Rovanperä ja Takamoto Katsuta.

"Huikea kuljettajayhdistelmä"

2:12 Kalle Rovanperä otti yllätyksekseen täydet Power-pisteet – nautti valmistajien MM-tittelistä.

Toyota on jyllännyt vahvana kokonaisena tiiminä, mikä on tuonut menestystä myös valmistajien kilpailussa. Valmistajien titteli on tallille kolmas perättäinen – kaikki Latvalan alaisuudessa.

– Kuljettajayhdistelmä on huikea, kuinka hyvin he tekevät töitä yhdessä. Olen todella ylpeä kuljettajista ja tiimin päästä, joka meillä on. Meillä on hyvä yhteishenki, ja uskon, että se auttaa siihen, että olemme merkkimestaruuksia pystyneet saavuttamaan, Latvala sanaili.

Toyota tulee juhlimaan neljäntenä perättäisenä vuonna myös kuljettajien mestaruutta. Uransa toisessa kuskien maailmanmestaruudessa on vahvasti kiinni puolustava mestari Kalle Rovanperä. Hänen ainoa uhkaajansa on brittitallikaveri Elfyn Evans, joka on ennen kauden viimeisiä kahta osakilpailua suomalaista 31 pistettä jäljessä.

Saavatko Toyotan kuljettajat ajaa loppukauden vapaasti kilpaa? Kuuntele Latvalan vastaus ylälaidan videolta – hänellä oli tarjota myös kepeä letkautus.