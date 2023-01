MM-rallikausi alkaa kiperällä haasteella – aikataulu pakotti kuljettajat sokkoratkaisuun: "Jossain on jäätä ihan varmasti"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Monte Carlon MM-ralli 19.–22.1. To: EK:t 1-2 klo 21.00 alkaen Pe: EK:t 3-8 klo 10.00 alkaen La: EK:t 9-14 klo 9.15 alkaen Su: EK:t 15-18 klo 8.45 alkaen

Torstai-ilta on juuri se hetki, kun etuautojen merkit nousevat arvoonsa. Rengasvalintoihin etuautokuskien tiedoista ei kuitenkaan ole mitään hyötyä.

– Insinöörit ottavat kaiken datan, mitä he kelimiehiltä saavat. Meillä kuljettajilla on oma näkemyksemme ja etuautomiehillä myös. Veikkaan, että etuautot eivät edes ehdi ajaa pätkiä läpi ennen rengasvalintaa.

– Sen tietää, että slickseillä lähdetään. Se on ihan varma asia. Meidän säätietojemme mukaan ei tule olemaan lunta, niin mitään muita renkaita ei voi ottaa, Lappi sanoi keskiviikkona nuotituksen jälkeen.

– Yllättävän hyvät olosuhteethan siellä oli. Ei siellä vissiin pitäisi olla missään lunta. Ei Turinillakaan, vaikka se on aika korkealla. Toistaiseksi näyttää siltä, että saattaisi olla suht simppeli ralli rengasvalintojen puolesta.

– Jossain on jäätä ihan varmasti, kun on niin kylmä. On luvattu viittä, kuutta, seitsemää astetta pakkasta.