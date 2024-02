MM-ralliin uusi kisaformaatti – osakilpailu puristetaan kasaan

Sardiniassa suunnitelma on, että ralli puristetaan 48 tunnin sisään siten, että se aloitetaan perjantaina puolenpäivän jälkeen 31. toukokuuta ja päätetään sunnuntaina 2. kesäkuuta niin ikään puolenpäivän jälkeen.

Suunnitelmissa on ajaa kuitenkin 16 erikoiskokeen ralli. Perjantaina ajetaan neljä erikoiskoetta, lauantaina kahdeksan ja sunnuntaina neljä. Reitti on Sardiniassa puristettu 266,48 kilometriin, kun aikaisemmin MM-ralleissa on ajettu yli 300 kilometriä.