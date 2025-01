MM-painepelin vastustajalta itsevarma heitto Nuorista Leijonista

Nuoret Leijonat kohtaa torstain ja perjantain välisenä yönä MM-puolivälierässä Slovakian. Pienemmän kiekkomaan päävalmentaja luottaa painepelin alla tunnepuolen asioihin.

Slovakia voitti alkulohkossaan Sveitsin ja Kazakstanin ja ylsi kolmanneksi Ruotsin ja Tshekin perään, joten sen puolivälierävastustajaksi määräytyi A-lohkon kakkonen Suomi.

Maat kohtasivat samassa vaiheessa myös vuosi sitten. Tuolloin Suomi eteni neljän parhaan joukkoon jatkoaikavoitolla.

Slovakian päävalmentaja Ivan Fenes maalailee joukkueelleen selkeää altavastaajan asemaa. Fenes kuitenkin heittää ilmaan myös itsevarman väitteen.

– Suomi on jääkiekkomaa, jossa on paljon pelaajia. Me olemme kääpiövaltio verrattuna heihin, mutta uskon, että pelaamme suuremmalla sydämellä, Fenes pisteli slovakialaismediassa keskiviikkona.

Vaikka Suomi onkin ottelun ennakkosuosikki, uskoo Slovakia voivansa horjuttaa vastustajaansa.

– Kaikki aiempi pyyhitään pois, se on aivan eri asia. Mahdollisuudet ovat tasan. Se tulee olemaan taistelu yksityiskohdista, mahdollisesti ylivoimista ja alivoimista, mutta ennen kaikkea maalivahtipelistä.

Koska A-lohkon kolmanneksi jäi isäntämaa Kanada, sen ei tarvitse vaihtaa peliareenaa puolivälieräotteluun. Sen sijaan Suomi vaihtaa nyt hallia Slovakia-peliin. Pyhätöt ovat kuitenkin vain parinkymmenen kilometrin päässä toisistaan.

– En usko, että sillä on suurta roolia. Välimatka hallien välillä on lyhyt. Suomalaiset ovat kanssamme samassa hotellissa, joten olosuhteet ovat täysin samat, Fenes kommentoi.

Suomi ja Slovakia kohtaavat torstain ja perjantain välisenä yönä klo 00.00. Muut puolivälieräparit ovat USA–Sveitsi, Kanada–Tshekki ja Ruotsi–Latvia.