Näin Kanadan päävalmentaja reagoi Leijonien kohtaamiseen – viittasi oitis vuoden takaiseen MM-finaaliin

Kahdella viime kerralla Kanadan penkin takana on seissyt apuvalmentajan ominaisuudessa mies, joka nyt johdattaa joukkonsa Tampereelle päävalmentajana; André Tourigny .

NHL-seura Arizona Coyotesissa kaksi vuotta päävalmentajana toiminut 48-vuotias kanadalainen tietää siis hyvin, mitä torstai-iltana on edessä.

– Siitä tulee vaikeaa. Suomi on todella hyvä joukkue; olympiavoittaja ja maailmanmestari. He pelaavat oman kotiyleisönsä edessä, ja me tiedämme, minkälainen haaste meitä odottaa, Tourigny sanoi tiistain Tshekki-pelin jälkeen.