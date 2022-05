Kahden kiekkojätin kohtaamisessa isot panokset: "Iso katastrofi se olisi, jos he tuosta jäisivät pois"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Viime vuonna Tre Kronor jäi sensaatiomaisesti rannalle pudotuspeleistä. Tässä turnauksessa on nähty selkeästi valmiimpi Ruotsi, joka onnistui kaataamaan muun muassa Leijonat alkusarajassa. Pieni kysymysmerkki on kohdistunut päävalmentaja Johan Garpenlöviin, mutta toistaiseksi Tre Kronor on selvinnyt turnauksesta puhtain paperein.