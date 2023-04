MM-paikkaa jahtaavan Hannes Björnisen uusi seura varmistui

– Olen nähnyt, mitä Örebrossa on tapahtunut viime vuosina ja olen pitänyt näkemästäni. Meillä on vahva joukkue, jonka tavoitteena on voittaa. Odotan innolla, että pääsen antamaan siihen oman panokseni olosuhteissa, joissa pystyn yhä kehittämään pelaamistani, Björninen sanoi seuran tiedotteessa.