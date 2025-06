Leijonat-hyökkääjän uusi joukkue selvillä – solmi pitkän sopimuksen

Hyökkääjä Lauri Pajuniemi jatkaa uraansa Ruotsissa.

Viime kauden sveitsiläisessä Lausannen joukkueessa pelannut Pajuniemi, 25, on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen SHL-seura Malmö Redhawksin kanssa. Malmö on Pajuniemelle tuttu paikka, sillä hän pelasi skånelaisseurassa kauden 2023–2024 kahden Pohjois-Amerikan AHL-sarjassa viettämänsä kauden jälkeen.

Malmön urheilujohtaja Oscar Alsenfelt sanoo seuran tiedotteessa, etteivät osapuolet empineet, kun mahdollisuus sopimukseen syntyi.

– Lauri on taitava hyökkääjä, joka haistaa maalipaikat. Hän on tärkeä palanen joukkueessamme ensi kaudella. Lisäksi Lauri on todella hyvä joukkuekaveri, joka laittaa aina joukkueen edun ensimmäiseksi.

Pajuniemi pelasi viime kaudella Lausannessa 41 runkosarjan ottelua tehoilla 9+12=21. Pudotuspelien viidessä ottelussa hän laukoi yhden maalin. Pajuniemi pelasi viime kaudella maajoukkueessa kolmessa ottelussa Sveitsin EHT-turnauksessa ja keräsi kaksi syöttöpistettä.,

Paluu Malmö-paitaan maistuu TPS-lähtöiselle hyökkääjälle.

– En voisi olla iloisempi. Viihdyin todella hyvin Malmössä viime kerralla ja seurasin joukkueen tekemistä niin paljon kuin pystyin viime kauden aikana. Seura ja kannattajat todella ansaitsivat viime kauden menestyksen, ja odotan innolla pääseväni osaksi sitä, Pajuniemi sanoo.

Malmö sijoittui SHL:n runkosarjassa viime kaudella kymmenenneksi. Joukkue kaatoi pudotuspelien avauskierroksella Röglen, mutta puolivälierissä Brynäs oli parempi voitoin 4–2.

Pajuniemen usko tulevaan on kova.

– Joukkue vaikuttaa vahvalta niin pelaajien kuin johdonkin osalta. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan. On aika jahdata lisää menestystä.

Malmö kertoi viime viikolla solmineensa sopimuksen toisen suomalaishyökkääjän, Janne Kuokkasen kanssa.