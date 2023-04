Mikko Mannerin potkut ja putoaminen: Ruotsin karun systeemin kokenut Leijonat-tähti ei suosittele samaa Liigaan

– Pari vuotta aikaisemmin he olivat tehneet saman liikkeen ennen karsintoja, ja silloin se toimi. Ehkä sitä yritettiin toistaa uudelleen. Varmasti siihen oli niitäkin syitä, että he olivat näin ennenkin tehneet, 27-vuotias lahtelaissentteri arvelee.

Tasaisen sarjan pienet erot

Putoamiskarsinta tuskin toimisi Suomessa

– Se on tietysti yksi tapa, mutta Ruotsia ei voi verrata Suomeen. Asiat ovat eri tavalla. Ihmisiä on enemmän, ja jääkiekossa monta elinvoimaista sarjaa. Allsvenskankin on ihan täysi ammattilaissarja. Sielläkin on monta seuraa, jotka tavoittelevat nousua ja haluavat pelata pääsarjassa, Björninen taustoittaa.