MM-mitalisti Nea Kivelä, 23, on yksi sarjansa vanhimmista kilpailijoista – erottautuu muista erityisellä tavalla

– Musiikki on uniikki. Se toimii minulle tosi hyvin, ja olemme saaneet ohjelmasta hyvän kokonaisuuden, Kivelä kertoi STT:lle ennen matkaa Italiaan.

Vasta 23-vuotias on jo konkari

Viime vuosina hän on lisännyt myös voimaharjoittelua, jotta keho kestää harjoittelun paremmin.

Kolme karsintakisaa MM-avauspäivänä

Yksilöohjelman lisäksi Kivelä kilpailee viiden naisen ryhmäsarjassa ja kahdeksan urheilijan aerodancessa. Tahti takaa perjantain karsintapäivästä tiiviin rupeaman, sillä kaikkien kolmen sarjan alkukilpailu on heti avauspäivänä.

Yksilösarjassa ja ryhmäsarjassa ohjelmiin kuuluu pakollisia vaikeusliikkeitä, mutta tanssillinen aerodance on Kivelän mielestä rennompi kisamuoto. Jos hyvin käy, Kivelä kilpailee viikonloppuna kolmella ohjelmalla kahdeksan parhaan finaalissa. Ryhmäsarjassa hän oli voittamassa viime vuonna EM-hopeaa.

– EM-hopean jälkeen yksi voimistelija on vaihtunut. Meillä on sama koreografia kuin viime vuonna, mutta olemme vaikeuttaneet sitä. Myös aerodancen ohjelma on sama kuin viime vuoden kisoissa.