Oven avaaminen aiheuttaa haasteen maajoukkueurheilija Karoliinalle, mutta hän hämmästyttää tempuilla, joihin pystyy vain harva – "Olen sanonut lääkärille, että minulla on tarve olla pää alaspäin"

Karoliina Kaitasella on ongelmia yllä mainittujen arkisten asioiden kanssa, mutta volttisarjat hän suorittaa tyylikkäästi.

– Olen sanonut lääkärille, että minulla on tarve olla pää alaspäin, Kaitanen naurahtaa MTV Urheilun haastattelussa.

"Voimistelija on aina voimistelija"

Telinevoimistelun Espoossa 7-vuotiaana aloittanut Kaitanen on pyörinyt elämässään tuhansia voltteja onnistuneesti. Yhden epäonnistuneen tempun seurauksia hän on kantanut mukanaan jo yli vuosikymmenen, vaihdettuaan sitä ennen telinevoimistelun nuorisosirkukseen 15-vuotiaana.

– Tein yhtä temppua ja laskeuduin huonosti oikean käden päälle. Satutin siinä rytäkässä olkapääni ja ranteeni. Olkapää saatiin yhdellä leikkauksella kuntoon, mutta ranne on operoitu neljä kertaa, ja se on edelleen sellainen, ettei sille pysty laittamaan painoa. Arjen askareet sujuvat, mutta niihinkin on pitänyt tehdä muutoksia, luovuuttaan apuna käyttävä Kaitanen selvittää.