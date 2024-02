MM-Leijoniin tyrkyllä oleva liigasensaatio pääsi vihdoin ylivoimalle – Kärppä-luotsi murahti ”julkisesta painostuksesta”

– Julkista painostusta on tullut jo pari kuukautta. Nyt se tapahtui, Kärppien päävalmentaja Ville Mäntymaa sanoi Kärppien 1–0-voiton jälkeen.

– Antonen tuli siihen automaattisesti, koska hänen vahvuutensa on ylivoimaosaaminen. Näimme, että nyt pystymme sekoittamaan enemmänkin pakkaa, Mäntymaa viittasi Hyryn vastuuseen.

Kärppien pistetahti on parantanut joulukuun valmentajanvaihdoksen jälkeen. Mäntymaan johdolla Kärpät on noussut jo viidenneksi, ja eroa suoran pudotuspeliviivan alle on jo kymmenen pistettä.