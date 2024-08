Femke Bol teki kaksi virhettä: "Se oli tyhmää"

– McLaughlin-Levronella on 11 starttia tänä vuonna, kun taas Femkellä on kuormaa ihan tolkuttomasti, tämän vuoden puolella reilusti yli 20 kisaa. On MM-viestiä ja siirtymistä aikavyöhykkeeltä toiselle. Kyllä se jossain vaiheessa alkaa tuntumaan, Evilä pohtii.