MM-kisojen hyökkääjätähdestä hurjia suhdeväitteitä – joukkuetoverin mallivaimo kolmiodraaman keskellä: "Minun on puhuttava siitä"

Dusan Vlahovic on toistaiseksi jäänyt ihmeellisen vähälle vastuulle Serbian hyökkäyksessä. Vaikka 22-vuotiasta ja 190-senttistä kärkimiestä pidetään Serie A:n yhtenä vaarallisimmista maalitykeistä, hän on toistaiseksi saanut katsella valtaosan tapahtumista penkillä.

View this post on Instagram

– Mitä me kaikki olemme kuulleet ja lukeneet, ei ole syytä kommentoida jotain niin absurdia. Nämä kirjoitukset ovat täyttä valetta ja tulevat ihmisiltä, joilla on tylsää, eikä mitään muuta tekemistä elämissään, vaan he ovat vihaisia ja turhautuneita. Nämä kirjoitukset haluavat vahingoittaa maajoukkuetta, mikä on iso ongelma, Vlahovic puhkui.