Hurja kulissipaljastus Puolan pukukopista: Raju reaktio supertähden kohupäätökseen

Robert Lewandowski kohautti ilmoittaessaan sunnuntai-iltana, ettei hän aio enää pelata Puolan maajoukkueessa päävalmentaja Michal Probierzin alaisuudessa. Helsinkiin saapuneen puolalaistoimittajan mukaan kuohuttanut ratkaisu on otettu joukkueessa jopa lämmöllä vastaan.

Puolan päävalmentaja Probierz ilmoitti sunnuntaina, että Piotr Zielinski ottaa Lewandowskin paikan maajoukkueen uutena kapteenina. Lewandowski vaikutti kuitenkin vetäneen tästä herneet nenään, sillä pian sen jälkeen hän julisti kieltäytyvänsä pelaamasta Probierzin alaisuudessa.

– Ottaen huomioon olosuhteet ja luottamuksen menettämisen maajoukkueen valmentajaan, olen päättänyt luopua pelaamisesta Puolalle niin kauan kuin hän on valmentajana. Toivon, että saan vielä mahdollisuuden pelata maailman parhaille faneille, Lewandowski kertoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

" Joukkueessa vallitsi euforia"

Puolan maajoukkueen sisältä kantautuvat tiedot kuitenkin kertovat, ettei muu pelaajisto ole ollut Lewandowskin päätöksestä pahoillaan. Päinvastoin.

Puolalaismedia Onetin toimittaja Dariusz Dobek raportoi Helsingistä, että muut pelaajat olivat "jo kyllästyneet hänen ylimielisyyteensä." Lisäksi raportti kertoo, että jos kapteenin valinta olisi tapahtunut äänestyksellä, valinta ei olisi kohdistunut Lewandowskiin.

– Pelaajat juhlivat. Se oli ensimmäinen viesti, jonka sain henkilöltä, joka on hyvin perillä Puolan maajoukkueen tapahtumista. Myöhemmin tuli lisää viestejä, joiden mukaan maajoukkueen pelaajat vastaanottivat tiedon Lewandowskin kapteeninnauhan ojentamisesta Zielinskille aplodein, Dobek kertoi.

– Joukkueessa vallitsi euforia, eivätkä he aio itkeä entisen kapteeninsa perään. Tämä osoittaa parhaiten, että Probierzin päätös oli oikea. Se oli myös väistämätön, koska Barcelonan hyökkääjä oli jo pitkään aiheuttanut ongelmia ja menettänyt joukkuetovereidensa luottamuksen.

Viimeisellä lauseellaan puolalaistoimittaja viittaa maaliskuun MM-karsintaotteluun Maltaa vastaan, missä tilanne tiettävästi kärjistyi.

1:35 Arttu Hoskonen linjaa: näillä eväillä Puola-otteluun – "Saadaan hyvä tulos sieltä".

Puola voitti Maltan vaivalloisesti 2–0-lukemin ja Lewandowski aloitti kamppailun pelikuntonsa vuoksi penkillä.

Raporttien mukaan Lewandowski kuitenkin "ryntäsi pukukoppiin" ottelun jälkeen ja moitti sekä pelaajia että valmennushenkilöstöä. Sen jälkeen Puolan tähtihyökkääjä esitti kritiikkinsä julkisesti ja ilmoitti, ettei aio "kaunistella" tilannetta.

Hän oli kritisoinut nuorten pelaajien puutetta joukkueessa ja vihjannut, että heillä olisi etenemismahdollisuuksia ykkösmiehistöön, tai että nuorisojoukkueista ei tule tarpeeksi laadukkaita pelaajia parantamaan maajoukkueen tulevaisuutta.

– Meillä on ottelut Liettuaa ja Maltaa vastaan, ja harjoitusleirillä pitäisi olla viisi 18-, 19- ja 20-vuotiasta pelaajaa, Lewandowski sanoi tuolloin Daily Mailin mukaan.

– Kacper Urbanskia lukuun ottamatta niitä ei todennäköisesti ollut (saatavilla). Tämä osoittaa myös, että meidän materiaalimme on mitä se on. Meidän on keskityttävä tähän pelaajistoon, kehitettävä sitä ja saatava siitä kaikki mahdollinen irti.

Suomi ja Puola iskevät yhteen tiistaina kello 21.45 alkavassa MM-karsintaottelussa Helsingin Olympiastadionilla. Puola on MM-karstinalohkon kärjessä kahdella voitolla ja Suomi toisena voiton, tasapelin ja tappion jälkeen. Hollanti on kolmas voitettuaan toistaiseksi ainoassa pelissään Suomen 2–0 lauantaina.

Puola järjestää oman kansainvälisen lehdistötilaisuutensa Olympiastadionilla maanantaina kello 16.15 alkaen.