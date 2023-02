MM-kisoissa täysi kaaos – ruotsalaistähdeltä poikkeuksellisia syytöksiä: "Kuinka voi olla niin huono?" 

– Järjestäjän olisi pitänyt suolata ladut. Meitä on iso porukka miehiä, jotka laskevat alamäkeä 20 senttimetrin lumikasassa. Se ei ole hyvä. Nämä olosuhteet aiheuttavat keskeytykset. Olosuhteet eivät ole hyvät. Rata on vaarallinen, Ventura sanoi haastattelupisteellä.

– Se oli nopeampaa kuin odotin, mutta todella, todella sohjoa. Se on siinä rajalla, Niskanen vastasi, kun häneltä kysyttiin ladun vaarallisuudesta.

– Niin monet tämän lajin urheilijat ovat huonoja laskemaan mäkeä. Minä en ole mikään alppihiihtäjä, mutta se on täysin uskomatonta. Sanoin sen ennen perinteisen kisaa, kuinka voi olla niin huono? Halfvarsson totesi Expressenille.

– Olen parempi alamäissä, ehkä sen takia, kun olen hiukan isokokoisempi. Joskus sitä ihmettelee, kun on tiettyjen takana, että mitä he oikein puuhaavat. Tässä radassa ei ole mitään ongelmia. Ei ole mitään vaarallisia mutkia. Se on järjetöntä kutsua sitä vaaralliseksi. Heidän täytyy harjoitella pystyssä pysymistä, Halfvarsson päätti.