MLS pohtii kovaa ratkaisua Lionel Messin tulon yhteydessä – ilmiössä Suomesta tuttuja piirteitä

Miamiin tulo tiesi sitä, että Messin pitkä ja upea ura Euroopassa tuli päätökseen. Erityisesti FC Barcelonassa loistanut Messi on pelannut koko uransa ajan luonnonnurmella.

MLS:ssä Seattle, Atlanta, New England, Charlotte ja Portland käyttävät luonnonnurmen sijaan tekonurmea. Kyseinen alusta on herättänyt ristiriitaisia tunteita jo vuosien ajan eri puolilla maailmaa. Tähän liittyvää keskustelua on käyty muun muassa Suomessa, missä tekonurmet ovat nykyään yleisessä käytössä.