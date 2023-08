Lionel Messi joutuu MLS:ssä poikkeuksellisen tilanteen eteen, löi pöytään yllättävän faktan – "Ei tuota ongelmaa"

Inter Miamiin kesällä siirtynyt Messi on tehnyt kovaa jälkeä uudessa seurassaan Leagues Cupissa, mutta yhtäkään MLS-ottelua argentiinalainen ei ole vielä pelannut. Messi on kuitenkin cupissa saanut jo osoituksen siitä, millainen taso sarjassa tulee olemaan.

– Tämä on todella kilpailukykyinen liiga, jossa kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Kotijoukkueet ovat vahvoja ja vieraissa on vaikea voittaa, Messi jatkaa.

Messi uskoo, että MLS:llä on varaa kuroa Euroopan huippusarjojen kasvattamaa tasoeroa umpeen lähivuosina.

– Se kasvu riippuu paljon liigasta. Nyt sille on ainakin ihanteellinen hetki, kun tässä maassa tullaan pelaamaan tärkeitä turnauksia lähivuosina, Messi sanoo viitaten vuoden 2026 MM-kisoihin ja ensi vuoden Copa Americaan.

Vain Barcelonassa ja PSG:ssä aiemmin ammattilaisurallaan pelannut Messi on tottunut Euroopassa pelaamaan luonnonnurmikentillä. MLS:ssä edessä on kuitenkin Messin uralla poikkeukselliset olosuhteet, sillä Atlanta United ja Charlotte FC pelaavat ottelunsa tekonurmella.

– Totuus on, että olen pelannut tekonurmella koko nuoruuteni. Se alusta oli silloin koko elämäni. On totta, että on kulunut paljon aikaa siitä, kun olen edellisen kerran pelannut tekonurmella. Minulla ei kuitenkaan ole ongelmaa totutella siihen jälleen.