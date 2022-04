Mitta täynnä – Sergio Pérez uhkaa jättää F1-sarjan, jos viime vuosilta tuttu rumba jatkuu

Tänä vuonna F1-kalenteriin on kaavailtu ennätykselliset 23 osakilpailua. Kilpaileminen on alkanut viedä vuosittain yhä enemmän aikaa.

– Juuri nyt olet uppoutunut tähän, koska meillä on niin paljon kilpailuja. Meillä on simulaattorisessiot ennen jokaista kilpailua. Meillä on kumppanitapahtumia. Meillä ei siis periaatteessa ole aikaa itsellemme ja perheellemme, Pérez kommentoi The Athleticin haastattelussa.