Nopea paluu F1-sarjaan? Tiimit kuhisevat moninkertaisen kisavoittajan vaiheilla

Viime F1-kauden päätteeksi Red Bullilta väistymään joutunut meksikolaiskuljettaja Sergio Pérez kertoo, että muutamakin tiimi on lähestynyt häntä.

Sergio Péreziä, 35, videoyhteyden välityksellä haastatellut F1.com raportoi useiden tiimien osoittaneen kiinnostusta palauttaa kokenut meksikolainen F1-sarjaan.

Pérez kaasutteli F1-kisakuljettajana vuosina 2011–24. Viimeisimmät neljä vuotta menivät huipputalli Red Bullilla, jonka ohjaimissa hän ylsi parhaimmillaan sarjan toiselle sijalle kaudella 2023. Sitä edeltäneellä sesongilla oli tullut sarjan kolmostila.

Viime kausi meni kuitenkin pahasti penkin alle: Pérez räpiköi aivan ensimmäisten kisojen jälkeen käytännössä viikonlopusta toiseen ja jäi sarjassa vasta kahdeksanneksi samalla kun tallikaveri Max Verstappen porhalsi jo neljänteen maailmanmestaruuteensa.

Red Bullille riitti, ja meksikolainen joutui väistymään. Tänä vuonna hän ei ole enää kilpaa ajanut, mutta paluu kuninkuusluokkaan voi parhaimmillaan tapahtua nopeastikin. Vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa nyt aiempaa enemmän aikaa kotona viettänyt Pérez ei koe olevansa tällä hetkellä valmis hyppäämään tositoimiin, mutta hän on valmis palaamaan, jos projekti on mieluinen.

– Jos löydän projektin, joka motivoi minua täysin palaamaan, jossa tiimi uskoo minuun ja arvostaa uraani, kokemustani ja kaikkea, mitä voin tiimille tuoda, olisi erittäin houkuttelevaa harkita sitä, mies sanoi.

Pérez setvi antaneensa itselleen kuusi kuukautta aikaa saadakseen kaikki vaihtoehdot pöydälle, minkä jälkeen hän voi tehdä päätöksen seuraavasta liikkeestä urallaan.

– On muutamia erittäin mielenkiintoisia projektia. Muutama tiimi on ottanut minuun yhteyttä Abu Dhabin (joulukuussa ajetun viime kauden päätös-GP:n) jälkeen. Kausi on juuri alkanut, joten muutama asia muuttuu avoimeksi tulevina kuukausina.

– Keskustelemme muutaman osapuolen kanssa. Kun tiedän kaikki vaihtoehtoni, teen päätöksen. Minulle on hyvin selvää, että palaan vain, jos projektissa on järkeä ja voin nauttia siitä.

Pérez painotti, että lajin takia täytyy luopua paljosta muun elämän osalta, joten motivaation liekin täytyy lepattaa, jotta hän olisi täysin sitoutunut F1:een. Meksikolainen uskoo, ettei vuoden tauolla olisi kuitenkaan mitään vaikutusta autojen muuttuessa ensi kaudeksi suuresti.

Cadillacille?

F1.com kirjoittaa, että lähteiden mukaan ensi kaudeksi F1:een liittyvä Cadillac on yksi tiimeistä, joiden kanssa Pérez on puheissa. Cadillacin kiinnostuksesta meksikolaista kohtaan on raportoitu aiemminkin.

Pérez on saavuttanut F1:ssä urallaan kuusi osakilpailuvoittoa.

Pérezin tällä kaudella korvasi uusiseelantilaiskuljettaja Liam Lawson, mutta Red Bull siirsi hänet sisartalli Racing Bullsille jo kahden surkeasti menneen osakilpailun jälkeen ja nosti emotalliin japanilaisen Yuki Tsunodan.