Mitkä ovat Suomen vaarallisimmat eläimet? Tätä et todennäköisesti olisi arvannut

THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler kertoo, miksi tilastojen mukaan koira on ihmiselle vaarallisin eläin.

– Se johtuu tietysti siitä, että koiria on paljon ja niiden kanssa ollaan koko ajan tekemisissä, Gissler kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoihin vuosilta 2016-2020. Luvuissa on huomioitu eläinten hyökkäyksestä tai puremasta aiheutuneet kuolemat.

– Kuolemat ovat yleensä keski-ikäisten tai vähän vanhempien ihmisten kuolemia. Silloin se on ollut tuttu tai vieras koira, joka on hyökännyt kimppuun ja purrut.

– Pitää muistaa, että tässä muutamana vuonna on rekisteröity enemmän koiria kuin vauvoja. Koiria on paljon, ja kaikkia koiria ei ole kasvatettu hyvin.

Ampiainen tappaa kahdella tavalla

Listan sijalla kaksi on ampiainen. Niiden aiheuttamia kuolemia oli neljän vuoden aikana seitsemän.

– On kaksi tapaa, miten ampiainen tappaa. On allerginen reaktio tai sitten ampiaisia on niin paljon, että se aiheuttaa kuoleman, selittää Mika Gissler.