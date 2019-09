Koirahyökkäyksiä jo yli 600 tänä vuonna – tappelua selvittävä ulkoiluttaja voi joutua purruksi

Uusia ilmoituksia viikoittain



– Vahingot ovat pääasiassa koiran puremia, jotka kohdistuvat ihmiseen tai toiseen eläimeen. Yleensä koiran purema ihminen on ennestään tuntematon. Koiraan on voitu myös kompastua, kun koira on ”kampannut” ohikulkijan tai koira on voinut hypyillään kaataa ihmisen, kertoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki.