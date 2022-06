Miten Turkki suhtautuu Suomen Nato-hakemukseen huippukokouksessa? "Kun Biden tulee, niin kaikki suhtautuvat kokoukseen eri tavalla "

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Penttilästä näyttää mahdolliselta, että Turkki voisi hyväksyä Suomen ja Ruotsin liittyvän Natoon. Penttilästä Suomen rooli huippukokouksessa on kuitenkin tosiasiassa kandidaattijäsenen rooli, sillä kaikki muut Nato-maat ovat antaneet hyväksyntänsä Suomen jäsenhakemukselle.

– Vielä viikko-pari sitten näytti siltä, että se on täysin mahdotonta, mutta nyt se näyttää mahdolliselta. Syy siihen on, että Turkin presidentti Erdogan tarvitsee suuren näyttämön tehdäkseen myönnytyksiä ja Nato tarvitsee jonkin merkittävän hyvän uutisen. Eli tässä intressit kyllä nyt kohtaavat.

Penttilän mukaan kyseessä on historiallinen hetki, jos läpimurto tapahtuu, sillä se laukaisisi liikkeelle hyväksymisprosessin kaikissa Nato-maissa.

Yhdysvalloista tukivartta

Penttilä toteaa ykskantaan, että läpimurto voisi syntyä sillä, että Yhdysvallat osallistuisi neuvotteluihin. Hänen mukaansa Yhdysvallat on merkittävä ratkaisija Suomen ja Ruotsin kannalta.

– Kun (Yhdysvaltain presidentti) Joe Biden tulee paikalle, niin kaikki suhtautuvat kokoukseen eri tavalla. Jos kävisi niin, että Biden on valmis antamaan Turkille myönnytyksiä niin, se on juuri se, mitä on odotettu.