Miten suljettuihin vankiloihin virtaa jatkuvasti huumeita? "Koko ajan uusia tapoja"

– Vankiloissa on iso kysyntä ja joku aina keksii keinot, miten huumeita saadaan sisään, Hämeenlinnan rikosseuraamuskeskuksen johtaja Kaisa Tammi sanoo.

– Siellä on valtavat markkinat ja suuri kysyntä, kansanedustaja, virkavapaalla oleva rikoskomisario Jari Kinnunen toteaa.

Vaikka vankilat ovat suljettuja ja vartioituja, niihin tulee silti jatkuvasti huumeita. Eri vankiloihin huumeita tuodaan eri tavoin. Vankiloissa on paljon erilaista toimintaa, joka vaatii liikennettä sisään ja ulos. Vankiloissa käy myös erilaista väkeä, vierailijoita ja lisäksi vangit käyvät lomilla. Kaikki tämä mahdollistaa myös huumeiden salakuljetuksen.

Kehon sisällä kuljettaminen on myös yksi tapa tuoda huumeita vankilaan.

Auton puskuriin piilotettiin huumeita

– Vangeilla on aikaa miettiä keinoja, joten he olivat kiinnittäneet huomiota sivullisen autoon, joka kulki muurien sisäpuolellekin. He soittivat vankilan ulkopuolelle kavereille ja kaverit kätkivät auton puskuriin huumeita. Tämä sivullinen toi huumeet auton puskurin sisällä muurien sisäpuolelle, Rainiala kertoo.