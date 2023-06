Millaista on seksi vankilassa? Yksityisiä kohtaamisia, mutta myös "huulihölkkää narkkarin kanssa", kertovat sisäpiiriläiset

Millaista on seksi vankilassa? Suora kysymys sai suoria vastauksia, kun ääneen pääsivät moottoripyöräjengi Cannonballin entinen jäsen, yli 10 vuoden vankeustuomion saanut Mika "Immu" Ilmén , Vankilamyytit-podcastia ex-jengipomo Janne "Nacci" Tranbergin kanssa tehnyt Jone Nikula , ja Riihimäen vankilan vartija Joni Salin .

Vankilaelämästä kertovissa fiktiivisissä sarjoissa seksikohtaukset, niin romanttiset kuin väkivaltaiset, ovat peruskuvastoa. Mutta millaista on vankien seksielämä tosiasiassa Suomessa?

– Joskus aiemmin, jos halusit yksityisyyttä, laitoit pyyhkeen sellin oven päälle, mutta sellainen on mielestäni kadonnut. Eihän se (yksityisyyden haluaminen) laitonta ole, Salin sanoo.

"Syötäisiin elävältä"

Ilmén sanoo, että vankilan seksikoodisto on "hyvin heteronormaatiivinen". Rakkautta vankien välillä on hänen mukaansa harvoin – syy seksuaalisten tekojen taustalla on hyväksikäyttö, alistaminen tai kaupanteko esimerkiksi huumeiden saamiseksi.