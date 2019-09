Miten yhdessä vankilassa voidaan myydä kuukaudessa 80 000 eurolla Subutexia? – "Suljetuillekin osastoille on helppo toimittaa"

Vankiloista löytyy jatkuvasti vangeilta kiellettyjä esineitä ja aineita, kuten puhelimia, teräaseita ja huumeita. Kyseessä on iso bisnes, jonka hallinnasta käydään kamppailua.

– Se on hinnoittelukysymys. Hinta on ihan toisissa sfääreissä kuin vankilan ulkopuolella, eli hinnasta ei voi suoraan päätellä määrää, Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala sanoo Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelman haastattelussa.

Suljetullekin on helppo toimittaa tavaraa

Vankilatyöntekijöitä edustavan Vankilavirkailijan liiton mukaan työntekijöiden on vaikea sutisia kielletyn tavaran virtaa.

– Suljetuimmillekin osastoille on helppo toimittaa. Ulkoilupihoille voi jättää, hengellisiin tilaisuuksiin, kuntosaleille, Santamäki luettelee.

Rikosseuraamuslaitos myöntää, että kaupankäyntiä on mahdotonta täysin estää.

– En sanoisi, että se on helppoa. Ei sitä helpoksi ole tehty, mutta se on mahdollista. Kun on tarpeeksi suuri intressi, niin se onnistuu, Kujala sanoo.