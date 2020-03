Belgia meni lähes täysin kiinni: Näin Belgiassa asuvat suomalaiset kuvailevat tilannetta - "Kerrostalossa seinät kaatuisivat helpommin päälle"

Gynekologina työskentelevä Linden on sen sijaan käynyt edelleen työpaikallaan, vaikka vastaanottoaikoja on karsittu ja varotoimia tehty viruksen leviämisen estämiseksi.

Belgia on ottanut käyttöön erilaisia liikkumisrajoituksia. Linden kertoo, että ne eivät kuitenkaan ole tuoneet valtavia muutoksia perheen iltoihin tai viikonloppuihin, sillä he viihtyvät vapaa-ajallaan hyvin kotioloissa.

Leikkikentät kiinni, mutta ulkoilla saa

Koronavirustilanne näkyy katukuvassa erilaisina muistutusviesteinä. Esimerkiksi EU-hallintokortteleiden läheisen Cinquantenaire-puiston porteille on tuotu ohjeistukset siitä, että muihin ihmisiin tulisi pitää vähintään 1,5 metrin välimatka ja että kokoontumiset on kielletty.

Uusien roolien opettelua

Brysselin viereisessä Tervurenin kunnassa asuva Janiika Vilkuna kertoo, että viime päivät ovat menneet uusien roolien opettelussa. Vilkunalla on 4- ja 7-vuotiaat lapset, ja hän on jakanut vetovastuuta uudesta arjesta yhdessä puolisonsa kanssa.

– Välillä on varhaiskasvattaja tai opettaja ja samalla toki äiti ja vaimo. Päivään tulee tavallaan lisätekemistä hurjasti, kun ottaa vastuulle mukaan monen muun aikuisen tehtäviä. Onneksi meitä on kotona kaksi, joten olemme pystyneet vuorottelemaan. Jos toisella on palaveri, niin toinen on siinä lasten kanssa, Vilkuna kertoo.