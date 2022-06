Nämä merkit voivat paljastaa kumppanin uskottomuuden yksityisetsivän mukaan

Independent-sivusto haastatteli aiheesta entistä agenttia, nykyistä yksityisetsivää Tom Martinia, joka on kirjoittanut aiheesta kirjassaan Seeing Life through Private Eyes. Jo 40 vuoden ajan pettämisen merkkeihin törmännyt Martin listaa kirjassaan 20 ilmiselvintä uskottomuuden merkkiä, mutta muistuttaa, ettei yksi tai kaksi vielä aiheuta syytä huoleen. Jos sen sijaan merkkejä alkaa ilmaantua useampi, voi se jo olla merkki syyllisyydestä.