Miten ruotsalaissingot päätyivät kurdimilitanteille? Asiantuntija tyrmää Turkin levittämän väitteen: "Mahdoton ajatus"

Viimeksi Turkki on antanut ymmärtää, että Ruotsin valtio olisi aseistanut Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta AT4-kertasingoin. Todisteeksi on julkaistu kuvia, joissa kerrotaan olevan PKK-joukoilta takavarikoituja kertasinkoja. Asiasta on uutisoinut muun muassa Yle.