Miten Leijonien poikkeava MM-tilanne näkyy pelaajissa? Valtteri Filppula nostaa "tärkeän seikan" esiin

Kaikki ottelut C Moressa ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa !

Studio-osuus käynnistyy jo kello 19.30 C Moressa.

Kisa-avaus 13.5. – Leijonat kohtaa Norjan kello 20.20 C Moressa ja MTV3:lla!

Tämä taas on johtanut siihen, että Leijonien lopullinen kisajoukkue on vielä arvoituksen tasolla.

Seuraava konkreettinen piste on edessä torstaina, kun ensimmäiset kisapassit leimataan. Sitä ennen ilmoilla on ollut odottava tunnelma.

Muun muassa Leijonien olympiavoittaja Harri Pesonen ehti puhua siitä , miten odotus on osaltaan heijastunut joukkueeseen. Samaan aikaan kilpailu pelipaikoista on käynyt kuumana.

– Kaikki pelaajat ymmärtävät tilanteen. Suomen on tarkoitus saada niin hyvä joukkue kasaan kuin mahdollista. Mun mielestä valmennusjohto on ollut hyvin avoin siitä, mitä nyt tapahtuu. Se on tärkeintä, Filppula sanoo nykytilanteesta MTV Urheilulle.