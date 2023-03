Patrik Laine voidaan hyvinkin nähdä MM-kisoissa – Jukka Jalonen toppuuttelee vielä ennen lopullista päätöstä

Jo tässä vaiheessa on selvää, ettei Blue Jacketsia nähdä kevään pudotuspeleissä. Sinitakit ovat tällä hetkellä vihoviimeisiä NHL:ssä.

68 ottelusta mukaan on tarttunut vain 49 pistettä.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen vierailivat vastaikää Pohjois-Amerikassa, missä he tapasivat useita suomalaispelaajia. Laineen suunnalta kantautui enemmän kuin positiivista viestiä.

– Hänellä on vielä kausi kesken, mutta hän tiedostaa sen, että pelit ovat loppumassa runkosarjaan. Aina kun olen jutellut hänen kanssaan, niin aina on käynyt selväksi se, että Leijona-paita kiinnostaa häntä. Hän on kuitenkin peluri ja hän haluaa olla huippujoukkueessa mukana. Ei kannata vielä julistaa mitään ennen kuin hän on tehnyt lopullisen päätöksensä. Siihen vaikuttaa kuitenkin se, että mikä terveystilanne on ja niin edelleen. Mutta on selvää, että MM-kisat kiinnostavat häntä, puhumattakaan siitä, että ne pelataan vieläpä kotimaassa ja hänen kotikaupungissaan Tampereella, Jalonen sanoo Laineesta MTV Urheilulle.

Laine, 24, oli jo viime keväänä halukas liittymään Leijonien matkaan. Tuolloin MM-kisareissu peruuntui selkävamman takia.

Laine on iskenyt tällä kaudella 53 NHL:n runkosarjaottelussa tehot 22+26=48.

Viestit kiirivät

Jalonen ja Lehtinen tapasivat useita suomalaispelaajia Pohjois-Amerikan reissunsa aikana. Osalla pelit jatkuvat vielä pudotuspeleissä, osalla kausi on päättymässä runkosarjaan.

Jalosen mukaan reissusta jäi paljon hyvää käteen.

– Kaikkia suomalaispelaajia ei päässyt näkemään, mikä on tietty harmi, mutta tuntuu siltä, että pelaajien ja maajoukkueen välille on löytynyt hyvä yhteinen sävel. NHL-pelaajilla ensisijainen juttu on tietenkin hoitaa hommat sillä tavalla kuntoon, että tulisi sauma tavoitella Stanley Cupia. Sen myötä keskittyminen on täysin meneillään olevassa arjessa. Toki, kyllä sen huomaa, että takaraivossa on ajatus siitä, että mikäli pelit sattuisivat loppumaan, niin sitten on vielä sauma lähteä kisoihin, missä voi tavoitella menestystä.

– Halukkuutta on paljon, ja muutenkin tässä on hyvä pöhinä päällä. Ilmapiiri on hyvin positiivinen, Jalonen kehuu.

Jalosen kuvailu ei osu pelkästään siihen, miten NHL-pelaajat ovat kiinnostuneet Leijonista. A-maajoukkueen yllä on vahva positiivinen puhuri muun muassa viime vuosien menestyksen ja turnauksista jääneiden kokemuksien myötä.

– Onhan se selvää, että esimerkiksi pelaajat juttelevat keskenään ja sana kiirii nopeasti siitä, että mitä on koettu ja nähty. Meidän ykkösjuttumme ei ole pelitapa, eikä se, että minkälainen materiaali meillä on kullakin hetkellä kasassa, vaan ilmapiiri. Niin kauan kun minä valmennan jossain, niin se on kaikista tärkein asia. Sillä pystyy kuitenkin kompensoimaan mahdollisia puutteita, kun kaikki sitoutuvat yhteiseen juttuun ja ollaan riittävän rentoja tiukoissa paikoissa. Niin kuin me olemme olleet nyt viime vuosina kovilla hetkillä. Olemme löytäneet hyvän balanssin ja olemme luottaneet toisiimme, Jalonen painottaa.